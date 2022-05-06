Курс доллара на Мосбирже оценивается в 66,33 рубля

Торги на Мосбирже 6 мая открылись небольшим ростом доллара. Он поднимался выше 67 рублей, но потом ситуация изменилась и теперь укрепляется уже рубль.

В данный момент стоимость доллара оценивается на уровне 66,33 рубля, евро – 69,67 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.