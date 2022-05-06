Рубль продолжил укрепление на рынке на фоне санкций

Курс доллара и евро обновляют один минимум за другим. Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года.

Как долго продлится укрепление рубля? Стоит ли в данный момент продавать или покупать валюту? И куда вложить сбережения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.