Москвичам рассказали, как изменились цены на кофе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе Carte Noire, упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" кофе за неделю подешевел на 250 рублей. В "Перекрестке" цена осталась неизменной – 699 рублей.

В "Азбуке Вкуса" все стабильно: без скидок, но и без подорожания – 625 рублей за упаковку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.