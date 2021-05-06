Россияне начали тратить свои сбережения – СМИ

Россияне начали тратить сбережения – доходы упали, а цены растут. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на данные Росстата.

Так, в первом квартале этого года россияне заработали 14 триллионов 300 миллиардов рублей. А потратили на 600 миллиардов больше. Разницу пришлось покрывать за счет сбережений.

По мнению экспертов, пока россияне тратят отложенные деньги, их реальные доходы продолжают падать, а инфляция продолжает расти.

При этом кто-то уже вынужден брать кредиты. По данным Центробанка, за январь–март банки дали гражданам в долг более триллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.