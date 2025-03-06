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06 марта, 07:15

Экономика

Центробанк России готовит ограничения по количеству банковских карт на одного человека

Центробанк России готовит ограничения по количеству банковских карт на одного человека

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В Центробанке России определят, сколько банковских карт можно будет оформить на одного человека. О таком "разумном ограничении" заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что оно не коснется обычных граждан. Мера направлена на борьбу с дропперами – теми, кто помогает выводить похищенные мошенниками деньги. Для этого они открывают сотни и даже тысячи карт.

Кроме того, председатель Банка России поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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