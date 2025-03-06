Центробанк России готовит ограничения по количеству банковских карт на одного человека

В Центробанке России определят, сколько банковских карт можно будет оформить на одного человека. О таком "разумном ограничении" заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что оно не коснется обычных граждан. Мера направлена на борьбу с дропперами – теми, кто помогает выводить похищенные мошенниками деньги. Для этого они открывают сотни и даже тысячи карт.

Кроме того, председатель Банка России поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.