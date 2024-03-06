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06 марта, 11:15

Экономика

Производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за 5 лет

Производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за 5 лет

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Производство лекарств в столице за пять лет выросло почти в 2,5 раза. В сфере медицинской промышленности работают около 200 предприятий на данный момент. Титановые имплантаты, разговаривающий автоматический дефибриллятор, тесты для неонатального скрининга – все это выпускают на столичных заводах.

Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, только в 2023 году производители нарастили выпуск лекарств и медицинских материалов на 40% больше, чем годом ранее. Для развития отрасли на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва" открыли один из крупнейших и мощных в России фармацевтических кластеров. Он объединил 11 разработчиков и производителей лекарственных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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