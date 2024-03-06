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06 марта, 07:15

Экономика

Столичные компании увеличили объемы производства на 25% в 2023 году

Столичные компании увеличили объемы производства на 25% в 2023 году

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Высокотехнологичные компании столицы увеличили объемы производства на 25% в 2023 году. Их продукция особенно востребована в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и многих других отраслях.

Москва поддерживает такой бизнес субсидиями и льготными кредитами. Так, одна из популярных мер поддержки промышленности – субсидирование кредитной ставки, которое позволяет получить от города деньги под меньший процент и потратить их на разработку новых продуктов.

О результатах деятельности – в эфире телеканала Москва 24.

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