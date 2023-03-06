ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Центробанк России продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу валюты гражданам и юридическим лицам. Об этом говорится на сайте регулятора.

Для банков также продлили на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче средств со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить в рублях, однако выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты.