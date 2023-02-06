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11:45

Экономика

В ЦБ сообщили о внедрении двухдневного "периода охлаждения" для подозрительных переводов

В ЦБ сообщили о внедрении двухдневного "периода охлаждения" для подозрительных переводов

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Подозрительные банковские переводы планируют замораживать на два дня. Это значит, что такие транзакции будут ставить на паузу и дополнительно проверять. Такой законопроект подготовили в Центробанке.

Его могут принять в первом чтении уже в ближайшее время. По словам специалистов, эти меры защитят от мошенников, ведь многим людям нужно время на осмысление ситуации – кому и за что они переводят деньги.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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