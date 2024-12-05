Российским компаниям могут запретить навязывать допуслуги клиентам

Российским компаниям хотят запретить навязывать клиентам дополнительные услуги. Такое решение готовятся принять в правительстве.

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что россияне часто жалуются на то, что им приходится переплачивать при покупке автомобилей, оплате услуг ЖКХ и даже при оформлении полиса обязательного медицинского страхования. По словам премьера, зачастую люди даже не понимают, что оплачивают услугу, которая им не нужна. Если новый закон будет принят, у потребителей появится право потребовать от продавца компенсации расходов.

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