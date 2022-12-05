Товарооборот РФ и КНР в перспективе превысит 200 млрд долларов в год – Мишустин

Товарооборот России и Китая в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год. Об этом говорили на 27-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Михаил Мишустин отметил, что растут поставки нефти, газа и угля из России. По словам премьер-министра, РФ готова выполнять контрактные обязательства перед Китаем в энергетике.

Кроме того, речь на встрече шла о сотрудничестве в банковской сфере и расчетах в нацвалютах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.