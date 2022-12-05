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12:45

Экономика

Эксперт прокомментировал ситуацию с нефтяными санкциями западных стран

Эксперт прокомментировал ситуацию с нефтяными санкциями западных стран

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Нефтяные санкции западных стран вступили в силу с 5 декабря. Предельную стоимость нефти ввели Евросоюз, G7 и Австралия: она составляет 60 долларов за баррель.

Категорически против этого решения выступила Венгрия. В итоге страну освободили от применения лимита.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета прокомментировал сложившуюся ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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