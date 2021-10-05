Акции Facebook упали на фоне крупного сбоя соцсетей

В понедельник, 4 октября, начались неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов, которые продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

Накануне вместе с Facebook рухнули и акции компании. Подробнее о ситуации в данный момент – в эфире телеканала Москва 24.