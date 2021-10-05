Москвичам рассказали, как изменились цены на сливки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сливки "Домик в деревне" 20% жирности, упаковка 480 граммов.

В "Пятерочке" неделю назад они стоили почти 220 рублей, сейчас – 149,99 рубля. В "Перекрестке" цена не менялась – 209 рублей.

В "Азбуке Вкуса" цена стабильная – 209 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.