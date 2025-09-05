Продавцы техники заявили о падении выручки в России

Рынок электроники в России переживает сильнейший кризис за последние 30 лет. Об этом заявили крупнейшие продавцы гаджетов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава компании DNS отметил, что техника продается хуже, чем раньше, а вместе с этим сокращается и выручка.

Причин несколько. Во-первых, стоимость гаджетов за последние годы значительно выросла. Во-вторых, при правильном использовании устройства служат дольше, а в-третьих, покупатели все чаще предпочитают направлять деньги не на электронику, а на вклады и депозиты.

