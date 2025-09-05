Ведущая Москвы 24 рассказала, страшно ли было модерировать заседание с Владимиром Путиным

Форма поиска по сайту

05 сентября, 12:15

Экономика

Ведущая Москвы 24 Мария Рыбакова поделилась впечатлениями от прошедшего пленарного заседания с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, быть модератором дискуссии такого уровня не так страшно, как может показаться со стороны. Ведущая отметила, что ей было тяжелее по энергетике работать представителями других стран, чем с Владимиром Путиным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоИван Евдокимов

