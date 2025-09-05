Форма поиска по сайту

05 сентября, 10:45

Экономика

Ведущая Москвы 24 поделилась впечатлениями от заседания с Владимиром Путиным

Ведущая телеканала Москва 24 Мария Рыбакова поделилась впечатлениями от пленарного заседания Восточного экономического форума с участием Владимира Путина. Она отметила, что энергетика встречи оказалась менее напряженной, чем может показаться со стороны.

По словам журналистки, с представителями других стран диалог был сложнее. На форуме же вопросы, которые она задавала президенту, звучали мягче по сравнению с теми, что могли бы прозвучать. Рыбакова добавила, что насыщенная рабочая программа сказалась на атмосфере заседания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

