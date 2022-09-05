Эксперты сообщили, что автомобили в России с начала года подорожали на 40%

Автомобили в России с начала года подорожали примерно на 40%. Это следует из подсчетов экспертов. В Подмосковье дорогостоящими иномарками забиты километры парковок, но покупать их просто некому.

Привозят ли новые машины? Не будет ли распродажи европейских автомобилей к концу года? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.