Кабмин расширил список важных для российской экономики профессий и специальностей

Дефектоскопист и лепщик-модельщик вошли в список самых востребованных специальностей для экономики нашей страны. Всего там – 55 специальностей и 35 профессий. В том числе в сферах робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства и туризма. А также из соцсферы и сферы обслуживания.

Студенты, выбравшие новые направления, могут претендовать на стипендии кабмина. Их ежегодно выплачивают за достижения в исследовательской и научной работах. Победители получают около четырех тысяч рублей ежемесячно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

