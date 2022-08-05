Новости последнего часа: в Минэкономразвития ожидают роста безработицы в РФ осенью

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безработица в настоящий момент держится на исторических минимумах, однако уже этой осенью показатель вырастет. Он добавил, что ситуация контролируема.

Почти 200 домов расселят по программе реновации в районе Перово, рассказал Сергей Собянин.

На 58 улицах Москвы ЦОДД сделал постоянную и временную велоинфраструктуру, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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