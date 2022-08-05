Товары IKEA стали продавать на маркетплейсе. Поставщики IKEA начали продавать товары в обход шведского гипермаркета. Мебель, постельное белье – теперь все это можно найти онлайн.

Тем временем сама компания расширила зону доставки на 10 городов, где нет гипермаркетов сети, а на сайт с онлайн-очередью стало проще пробиться, но и выбор уже не такой большой.

Что еще можно купить и отличаются ли цены на маркетплейсе от официального сайта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.