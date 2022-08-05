Кафе откроют в ресторанах "Вкусно – и точка"

Кафе будут открыты внутри ресторанов "Вкусно – и точка" по аналогии с "МакКафе". Дата их открытия назначена на 11 августа.

В меню обещают много кофейных напитков, выпечку и десерты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.