На маркетплейсах начали продавать товары поставщиков IKEA

Поставщики IKEA начали реализовывать товары на российских маркетплейсах. Теперь мебель, постельное белье и многое другое можно найти онлайн.

Между тем шведская сеть расширила зону доставки на 10 городов, где нет ее гипермаркетов. Что еще можно купить и отличаются ли цены на маркетплейсе от официального сайта – в сюжете телеканала Москва 24.