Турция стала опорой РФ в организации параллельного импорта

Турция оказывает России поддержку и помощь в организации параллельного импорта, так как страна является логистическим хабом для транзита товаров из Европы.

В свою очередь европейские страны наращивают объемы торговли со Стамбулом.

Почему бизнес оказался завязан именно на Турции? Насколько дороже становятся товары при таком транзите? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.