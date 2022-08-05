Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта, включив в него медицинские материалы и косметику. В частности, собираются наладить поставки реагентов и материалов для лечения рака.

В рамках параллельного импорта в Россию будут ввозить продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase. Кроме того, в список включили некоторых производителей автомобильных запчастей.

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