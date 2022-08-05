В Москве и Санкт-Петербурге планируют открыть магазины беспошлинной торговли

Магазины беспошлинной торговли планируют открыть в Москве и Санкт-Петербурге.

Покупать товары в них можно будет за рубли, доллары и евро, причем покупка будет доступна только для представителей определенных профессий. Новые торговые точки сравнивают с известными в советское время магазнами "Березка".

Что там будут продавать, и зачем это нужно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.