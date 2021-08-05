Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье после открытия Бирюлевской линии метро

В Москве утвердили проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро. Эксперт по недвижимости Евгений Коноплев рассказал, что с появлением в метро в районе стоимость недвижимости изменится в большую сторону.

"Понятно, что появление станции метро в данном районе, особенно в районе, где станция метро появляется поблизости, в пешей доступности, например, от трех до 10 минут, действительно цены вырастают и растут процентов на 10 в среднем", – сказал Коноплев.

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