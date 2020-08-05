Цена нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель. Подобного значения она достигла впервые с 6 марта.

По состоянию на 11:45 по московскому времени, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,46%. Она достигла 45,08 доллара за баррель. При этом в среду сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали до 42,33 доллара за баррель.