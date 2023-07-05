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Новости

12:45

Общество

Новости часа: в России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств

Новости часа: в России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств

Собянин рассказал о внедрении протестированных решений Московского инновационного кластера

Новости часа: Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля

"Деньги 24": в РФ с 2024 года заработает программа долгосрочных сбережений

Путин предупредил о рисках нового мирового кризиса

Половину финансовых операций в РФ проводят по картам "Мир"

Корма для животных в России резко подорожали

В РФ нашли способ борьбы с производителями контрафактных игрушек

Новости часа: в России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Корма для домашних животных в РФ подорожали на треть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Временную разметку для велосипедов и самокатов нанесли на севере Москвы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Количество 100-балльников ЕГЭ в школах Москвы выросло после запуска нового формата подготовки. Это данные департамента образования.

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