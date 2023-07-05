Новости часа: в России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Временную разметку для велосипедов и самокатов нанесли на севере Москвы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Количество 100-балльников ЕГЭ в школах Москвы выросло после запуска нового формата подготовки. Это данные департамента образования.