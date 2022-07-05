Владелец сети ресторанов KFC проведет переговоры о продаже бизнеса в России. Об этом сообщили в компании.

В прошлом месяце Yum! Brands передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который начал ребрендинг заведений. После завершения сделки с KFC компания полностью уйдет из нашей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.