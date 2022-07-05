PepsiCo прекратила отгружать свои самые популярные напитки в Россию. Раньше было локальное производство, но его прекратили в конце мая. Поэтому российский фастфуд массово стал переходить на отечественные напитки.

Что теперь будут наливать к бургерам и есть ли шанс оперативно заменить иностранные напитки в привычных объемах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.