Газ в Европе может подорожать до 3,5 тыс долларов за тысячу кубометров

Газ в Европе может подорожать до 3,5 тысяч долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз сделали в Торгово-промышленной палате России.

Из-за антироссийских санкций цены на топливо в Европе и Америке стремительно растут. В некоторых странах недовольные люди уже неоднократно устраивали акции протеста. Власти в ответ советуют им меньше использовать личный транспорт и по возможности не включать в домах электроприборы.

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