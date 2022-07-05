Доллар продолжил укрепление по отношению к рублю. За единицу американской валюты уже дают более 55 рублей. Укрепляется и курс евро.

Как уверяют эксперты, гражданам нынешняя стоимость доллара нравится, но правительство хочет видеть среднее арифметическое – курс 70–80.

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