Продажу квартир с маткапиталом могут упростить

Продажу квартир с маткапиталом предлагают упростить. Риелторы с такой просьбой обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В настоящее время для продажи старого жилья нужно сначала погасить ипотечный кредит и выделить в квартире доли детям. Риелторы считают, что выделение долей детям нужно перекладывать сразу на новую квартиру по согласованию с органами опеки.

По мнению риелторов, это поможет семьям быстрее улучшить свои жилищные условия, например, поменять двушку на трешку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.