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05 июня, 11:15

Экономика

Совет Федерации одобрил закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Совет Федерации одобрил закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

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Совет Федерации одобрил закон о продлении выплат многодетным на погашение ипотеки до июля 2031 года. Документ разработан в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно закону, субсидии будут начислять после рождения третьего и последующего детей в срок до 31 декабря 2030 года и заключения кредитного ипотечного договора до 1 июля 2031 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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