Совет Федерации одобрил закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Совет Федерации одобрил закон о продлении выплат многодетным на погашение ипотеки до июля 2031 года. Документ разработан в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно закону, субсидии будут начислять после рождения третьего и последующего детей в срок до 31 декабря 2030 года и заключения кредитного ипотечного договора до 1 июля 2031 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.