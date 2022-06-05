Zara сократит число магазинов в России

Zara закрывает магазины в России. Владельцы торговых центров в Москве и других регионах получили уведомления о расторжении договоров аренды от испанской компании Inditex, которой кроме Zara принадлежит Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka.

СМИ пишут, что закрытие точек не говорит о том, что ретейлер собрался окончательно уходить из России, скорее всего, речь идет об оптимизации бизнеса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

