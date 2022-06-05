Цены на кондиционеры в РФ выросли на 30–40%

Цены на кондиционеры в России выросли в среднем на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорит анализ сведений Оператора фискальных данных.

Средний чек на кондиционеры в апреле – мае составил 24 тысячи 397 рублей. Это на 34% выше прошлогоднего уровня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

