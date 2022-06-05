В России запустили льготную ипотеку на строительство частных домов. Какой процент обещают и как в принципе она будет работать? Изменятся ли ставки по обычной ипотеке на квартиры? Что за отрицательную ставку обещают на вклады?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

