Hilton и Marriott собираются уходить из России. Международным сетям отелей сейчас приходится нелегко. Иностранцы не едут, номера пустуют.

Закроются ли сами гостиницы из-за ухода западных брендов? И как отели ищут клиентов после того, как исчез Booking.com? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

