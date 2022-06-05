Москвичам рассказали о меню McDonald's после ребрендинга

"Перезагрузка" McDonald's в России состоится уже через семь дней. В следующее воскресенье на Пушкинской площади снова откроется ресторан сети, однако уже под другой вывеской.

Какое название будет носить сеть пока не раскрывают. А что останется в меню? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

