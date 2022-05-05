Глава Shell заявил, что Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода

Европа не сможет заменить газ из России, заявил глава Shell Бен ван Берден. По мнению главы крупнейшей нефтегазовой компании, сейчас у российского газа нет конкурентов. Потому что у Европы нет возможности закупить больше трубопроводного газа и СПГ.

По словам Бен ван Бердена, увеличение трубопроводных поставок из Северной Африки со скандинавского рынка из Норвегии – это разумные вещи. Но для этого потребуется длительный энергопереход.

Россия – крупнейший экспортер газа в Европу, РФ поставляет около 40% от всего потребляемого в регионе голубого топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

