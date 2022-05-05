В России цены на iPhone снизились на треть

iPhone в России подешевели на треть за последние полмесяца. Рубль укрепляется и цены идут вниз.

Пока создатели яблочной техники решали вопрос с поставками, на полках стало больше их китайских конкурентов.

О том, смогут ли китайцы предоставить полноценную замену Apple и Samsung, – в эфире телеканала Москва 24.