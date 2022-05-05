ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 6 мая

Банк России установил на 6 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 66,24 рубля, что на 3 рубля 17,82 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 2 рубля 71,53 копейки – до 70,07 рубля.