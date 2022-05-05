Производитель кофе Paulig продал бизнес в России

Финская компания Paulig, специализирующаяся на производстве кофе, продала бизнес в России. Покупателем долей стал частный инвестор Викас Сой.

Картины из коллекции Морозовых, которые вернули ГМИИ из Франции, в целости и сохранности, сообщили реставраторы.

Цена нефти Brent на Лондонской бирже ICE превысила уже 114 долларов за баррель впервые с 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.