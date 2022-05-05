Российские банки начали снижать ставки по кредитам

Российские банки снижают ставки по кредитам. Вслед за регулятором этим занялись Сбер, ВТБ, у последнего процент по займам наличными снизился сразу на три пункта.

Исправно идут вниз и ставки по еще недавно очень выгодным вкладам.

О том, какие предложения сейчас на рынке и что со стоимостью ипотеки, – в эфире телеканала Москва 24.

