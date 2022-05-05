Глава ФТС оценил объем льгот для бизнеса на фоне санкций в триллион рублей

Льготы для бизнеса от тарифно-таможенных послаблений в 2022 году составят 1 триллион рублей, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

В Ясеневе после столкновения с легковушкой перевернулась машина скорой помощи. Один человек пострадал, сообщили в МВД.

В Москве за год стали производить в полтора раза больше мебели. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.