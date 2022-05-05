В России облегчили пропуск через таможню товаров критически важного импорта

В РФ облегчили пропуск через таможню товаров критически важного импорта, чтобы снизить влияние санкций. Об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин.

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ВДНХ станет одной из главных праздничных площадок по случаю Дня Победы. Программа начнется уже 6 мая. Об этом рассказала вице-мэр Наталья Сергунина.