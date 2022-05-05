Заявки европейских потребителей на поставки газа из РФ выросли в 2 раза

Заявки европейских потребителей на поставки российского газа выросли почти в два раза. Это видно из отчетов "Газпрома". Увеличение мощностей произошло за месяц.

Почему в Европе заявляют об отказе от российского газа, но происходит ровно противоположное? И какие альтернативные источники может найти Европа?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.