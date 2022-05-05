Рубль продолжил укрепляться на Мосбирже

Курс рубля демонстрирует стабильное укрепление, обновляя допандемийные максимумы. Теперь, по данным ЦБ, доллар стоит 69,5 рублей, а евро – 73 рубля.

Однако эксперты отмечают, что на курсе рубля ощутимо может сказаться новый пакет санкций. Его европейские страны обещают согласовать до 9 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.