Страны ЕС не смогли договориться об эмбарго на импорт российской нефти – СМИ

Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщают западные СМИ.

Чехия заявила, что поддерживает запрет, но ей нужно два-три года, чтобы наладить поставки нефти из других источников. Столько же времени просят Словакия и Венгрия. По их мнению, вводить такие санкции неразумно, поскольку в первую очередь это ударит по энергетической безопасности их стран.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.